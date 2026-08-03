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Studenter sitter vid dator på KTH, Kungliga Tekniska högskolan. (Fredrik Persson/TT / TT NYHETSBYRÅN)
Bopriserna

Knapert för många studenter: ”Lever på marginalen”

Av Jesper Karlsson
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Studenter får allt mindre kvar i plånboken efter att hyran betalats och maten handlats. Det framgår av Lendos årliga kalkyl, enligt TT.

I bästa fall återstår 347 kronor i månaden efter de utgifterna, förutsatt att studenten också får bostadsbidrag. Summan är ungefär lika stor som för tre år sedan, men pengarna har tappat i värde, konstaterar Lendos sparekonom Sharon Lavie. Hon betonar att ”en vardagsolycka är nog för att tvinga studentens budget under minusstrecket”.

Studenten Alexandra känner igen sig i problembeskrivningen. Hon menar att viktiga saker som tandläkarbesök måste prioriteras bort om hon ska ha råd med hyran.

– Efter ett tag mår man både psykiskt och fysiskt sämre av att leva på marginalen, säger hon till nyhetsbyrån.

Boendet är studenternas största utgift och i flera universitetsstäder går över hälften av studiemedlet till hyran, enligt rapporten.

Studenten: ”Levt på nudlar i en vecka”
TT

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