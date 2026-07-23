Mäklare tror på stigande bopriser efter sommaren
Hösten bjuder på fler affärer och något högre bostadspriser, spår mäklare som SvD talat med.
– Vår bedömning är att bostadskonsumenterna också har ökat sin framtidstro. Man är inte lika avvaktande, säger Fastighetsbyråns vd Ulrica Hedman till tidningen.
Bjurfors vd Irja Amolin säger att vi går in i hösten med ”betydligt högre aktivitet än vi har sett på flera år”.
Erik Olsson Fastighetsförmedlings informationschef Johan Nordenfelt tror att priserna ökar i ungefär samma takt som inflationen och reallönerna.
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