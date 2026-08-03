Mäklare: Splittrad bomarknad riskerar att ge färre budgivare

Fler digitala bostadsplattformar gör det svårare för köpare och säljare att hitta varandra. Mäklarhusets vd Johan Bergman varnar för att en alltmer splittrad marknad riskerar att minska antalet potentiella budgivare.

– Det finns inte en kund som inte är frustrerad i dag, säger han till Dagens Industri.

Svensk Fastighetsförmedlings vd Liza Nyberg delar inte bilden och menar att Hemnet fortfarande är så dominerande att marknaden inte påverkats nämnvärt.