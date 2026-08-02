Oväntat prisras på lägenheter i Stockholm i juli

Skor i trapphuset under en lägenhetsvisning på Kungsholmen.

Priserna på lägenheter i Stockholm rasade överraskande mycket i juli, skriver TT. Totalt sett sjönk lägenhetspriserna med 4,6 procent nationellt. I Storstockholm var raset betydligt större. Enligt statistik från statliga SBAB och bostadssajten Booli sjönk priserna med totalt 7,1 procent.

– Prisnedgången i Storstockholm sticker verkligen ut, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB. Han konstaterar samtidigt att nedgången inte kan förklaras av ett prisfall på lägenheter i Stockholms centrala delar, utan berör länet i stort.

Boije kan själv inte se någon given anledning, men påpekar att bostadsförsäljningen ofta går ner under sommarmånaderna.