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Det var ovanligt högt tryck på visningarna under maj och juni, enligt Bjurfors vd. Här är en visning på Kungsholmen i Stockholm i slutet av mars. (Nicklas Thegerström / TT / TT Nyhetsbyrån)
Bopriserna

Mäklarna om bomarknaden: Stabil och aktiv höst väntar

Av Marcus Lindén
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Bostadsmäklarna är överens: Hösten bjuder på en stabilare bomarknad där köpare och säljare får lättare att mötas. Det säger vd:arna för Bjurfors, Skandiamäklarna och Mäklarhuset till DI.

Ett högt tryck på försommarens visningar sticker ut på årets marknad, enligt Bjurfors-vd:n Irja Amolin. Hon tror därför på en ”aktiv höst”.

Mäklarhusets Johan Bergman spår en viss tillbakagång i priserna, oavsett utfall i höstens val. Men tanken på en vänsterseger gör honom ”orolig för bostadsmarknaden”.

– Höjda skatter överlag kommer att påverka bostadsmarknaden negativt, hur vi än vänder och vrider på det.

Bjurfors vd tror på en prisökning över tid, men spår ingen ”prisboom”
Dagens Industri  · Ofta betalvägg

Tidigare (15 juli)

Länsförsäkringars boprisbarometer: Stark tro på stigande bostadspriser
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42 procent av hushållen tror på stigande bostadspriser
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Framtidstro på bostadsmarknaden: ”Högt tryck på visningarna”
www.placera.se
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