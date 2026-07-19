Mäklarna om bomarknaden: Stabil och aktiv höst väntar
Bostadsmäklarna är överens: Hösten bjuder på en stabilare bomarknad där köpare och säljare får lättare att mötas. Det säger vd:arna för Bjurfors, Skandiamäklarna och Mäklarhuset till DI.
Ett högt tryck på försommarens visningar sticker ut på årets marknad, enligt Bjurfors-vd:n Irja Amolin. Hon tror därför på en ”aktiv höst”.
Mäklarhusets Johan Bergman spår en viss tillbakagång i priserna, oavsett utfall i höstens val. Men tanken på en vänsterseger gör honom ”orolig för bostadsmarknaden”.
– Höjda skatter överlag kommer att påverka bostadsmarknaden negativt, hur vi än vänder och vrider på det.
Tidigare (15 juli)
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