Mäklarna om bomarknaden: Stabil och aktiv höst väntar

Det var ovanligt högt tryck på visningarna under maj och juni, enligt Bjurfors vd. Här är en visning på Kungsholmen i Stockholm i slutet av mars.

Bostadsmäklarna är överens: Hösten bjuder på en stabilare bomarknad där köpare och säljare får lättare att mötas. Det säger vd:arna för Bjurfors, Skandiamäklarna och Mäklarhuset till DI.

Ett högt tryck på försommarens visningar sticker ut på årets marknad, enligt Bjurfors-vd:n Irja Amolin. Hon tror därför på en ”aktiv höst”.

Mäklarhusets Johan Bergman spår en viss tillbakagång i priserna, oavsett utfall i höstens val. Men tanken på en vänsterseger gör honom ”orolig för bostadsmarknaden”.

– Höjda skatter överlag kommer att påverka bostadsmarknaden negativt, hur vi än vänder och vrider på det.