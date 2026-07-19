Förslaget: Inför ”körkort” för Sveriges hyresvärdar

Runt om i Sverige finns hyresvärdar som inte tar ansvar för sina fastigheter – och det måste stoppas. Det skriver företrädare för Hyresgästföreningen på DN:s debattsida.

Enligt skribenterna finns det gott om rapporter om hyresgäster som tvingas stå ut med mögel, skadedjur och att inte bli lyssnade på.

Ett av Hyresgästföreningens förslag är att införa ett sorts körkort för fastighetsägare, som innebär att de som inte lever upp till att erbjuda värdiga förhållanden inte kan köpa nya fastigheter.

”Nu måste politiken täppa till hålen i lagen och se till att oseriösa värdar inte längre kan behandla hyresgästers hem som slit-och-släng-varor.”