Hettan drar in över Spanien – blir närmare 45 grader

Sommarens tredje värmebölja är på väg in över Spanien – med temperaturer på mellan 40 och 45 grader.

I en varning skriver landets meteorologiska myndighet Aemet att temperaturerna väntas stiga mot 40-strecket på tisdagen. Hettan ligger sedan kvar över landet i några dagar.

Värmeböljan väntas nå sin kulmen på onsdag eller torsdag. Invånarna i de sydöstra delarna av landet, särskilt i inlandet, får räkna med temperaturer på mellan 42 och 44 grader.

Myndigheten varnar också för en ”extrem” brandrisk. Samtidigt rasar den stora skogsbranden i de centrala delarna av landet. Det är nu regionens värsta skogsbrand i historien, enligt El País.