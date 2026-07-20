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En man i Pamplona svalkar sig den 7 juli. (MIguel Oses /AP/TT)
Extremvädret i Europa

Hettan drar in över Spanien – blir närmare 45 grader

Av Marcus Lindén
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Sommarens tredje värmebölja är på väg in över Spanien – med temperaturer på mellan 40 och 45 grader.

I en varning skriver landets meteorologiska myndighet Aemet att temperaturerna väntas stiga mot 40-strecket på tisdagen. Hettan ligger sedan kvar över landet i några dagar.

Värmeböljan väntas nå sin kulmen på onsdag eller torsdag. Invånarna i de sydöstra delarna av landet, särskilt i inlandet, får räkna med temperaturer på mellan 42 och 44 grader.

Myndigheten varnar också för en ”extrem” brandrisk. Samtidigt rasar den stora skogsbranden i de centrala delarna av landet. Det är nu regionens värsta skogsbrand i historien, enligt El País.

Temperaturerna kan också tillfälligt överstiga 44 grader
x.com
Ta del av hela varningen här
www.aemet.es
Samtidigt kan torra åskväder förekomma i bergsområden
TT
Det är den största branden som någonsin har rasat i regionen (spanska)
elpais.com
La Razon direktrapporterar om branden (spanska)
live · www.larazon.es
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