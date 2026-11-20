Fyra män i Storbritannien fälldes på torsdagen för att ha våldtagit och sexuellt utnyttjat en medvetslös kvinna, Joanne Young. Domen liknas vid det franska Pelicotfallet, skriver BBC.

Bland de dömda finns hennes egen make. Han drogade och förgrep sig på henne i 13 år – och har vid flera tillfällen bjudit in andra som han rekryterat via internet.

Utredarna har tagit hjälp av samma franska kriminaltekniker som arbetade med fallet Pelicot. Dominique Pelicot värvade främlingar för att våldta sin nedsövda fru Gisèle Pelicot under en tioårsperiod.

Aldrig tidigare har en brittisk jury fällt flera personer för övergrepp som organiserats av offrets partner.