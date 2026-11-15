Rymdhistoria har skrivits – på lördagskvällen genomfördes den första kontrollerade landningen av en rymdfarkost, rapporterar flera medier.

”Grattis till ett fantastiskt team på Space X!!!!”, skrev företagets vd Elon Musk på X kort efter att farkosten återvänt till jorden och tagits emot av mekaniska armar.

Under den 22 timmar långa färden 14 varv runt jorden placerades 26 Starlink-satelliter ut.

Sedan länge har Space X strävat efter att ta fram en helt återanvändningsbar raket. Tanken var att även den nedre delen av raketen, booster-raketen, skulle återvända till jorden – men kort efter uppskjutning exploderade den och kraschade ner i Stilla havet.