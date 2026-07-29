Historiskt låg vattennivå i Donau – kärnreaktor stoppas

Vattennivåerna i floden Donau, som rinner genom stora delar av Europa, är historiskt låga. Det rapporterar AFP.

Det låga vattenståndet har stoppat sjöfarten i delar av Serbien. På vissa platser är floden så grund att den kan korsas till fots.

– Det här är en mycket ogynnsam hydrologisk situation, och den är verkligen allvarlig, säger den serbiske hydrologen Dejan Vladikovic.

Myndigheterna varnar för att det låga vattenståndet hotar vattenkraftsproduktionen, flodtransporterna och jordbruket.

Enligt Vladikovic väntas situationen bestå under augusti och påverka även andra floder.

Även i andra delar av Europa märks effekterna. I Ungern har de låga vattennivåerna tvingat kärnkraftverket MVM Paks att dra ner produktionen och stoppa en av sina reaktorer, rapporterar Bloomberg. I Rumänien och Slovakien har lågvattnet också orsakat störningar i båttrafiken på floden.