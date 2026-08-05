Högerkandidaten Bell försvarade sin plats mot vänstervåg i Demokraterna

Den progressiva falangen inom Demokraterna plockade flera segrar i nattens många primärval i USA, men de tog inte allt.

I Missouri vann moderata Wesley Bell sin andra nominering till representanthuset i rad. Han hade utmanats av mer progressiva Cori Bush, samma kandidat som han petade i valet 2024.

Väljaren Sandra Milbrandt, 58, är en av de som röstade på Bell.

– Vi hade Cori Bush tidigare och då var det en massa saker som gick fel. Wesley Bell har gjort ett bra jobb, så det hade varit konstigt att inte behålla honom, säger hon.