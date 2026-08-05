Progressiva Abdul el-Sayed vinner primärvalet i Michigan

Den progressive senatskandidaten Abdul el-Sayed vinner Demokraternas primärval i Michigan, bedömer flera medier.

– Vi har ett ansvar att gå samman, och det kommer vi att göra. Vi kommer att enas för att ta tillbaka det här landet, säger el-Sayed på en presskonferens.

Han besegrar därmed den mer moderata Haley Stevens, som enligt el-Sayeds kampanjteam ringt för att medge sin förlust.

Kampanjen har fokuserat på utbredd sjukförsäkring, att stoppa militärt bistånd till Israel och att reformera systemet för finansiering av valkampanjer.

I november ställs el-Sayed mot republikanen Mike Rogers i mellanårsvalet. Demokrater ser Michiganvalet som avgörande för att vända senaten i höst.