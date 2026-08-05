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Den progressive Demokraten Abdul el-Sayed. (Julia Demaree Nikhinson /AP/TT / AP)
Mellanårsvalet i USA

Progressiva Abdul el-Sayed vinner primärvalet i Michigan

Av Hedda Hallsenius
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Den progressive senatskandidaten Abdul el-Sayed vinner Demokraternas primärval i Michigan, bedömer flera medier.

– Vi har ett ansvar att gå samman, och det kommer vi att göra. Vi kommer att enas för att ta tillbaka det här landet, säger el-Sayed på en presskonferens.

Han besegrar därmed den mer moderata Haley Stevens, som enligt el-Sayeds kampanjteam ringt för att medge sin förlust.

Kampanjen har fokuserat på utbredd sjukförsäkring, att stoppa militärt bistånd till Israel och att reformera systemet för finansiering av valkampanjer.

I november ställs el-Sayed mot republikanen Mike Rogers i mellanårsvalet. Demokrater ser Michiganvalet som avgörande för att vända senaten i höst.

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Vallokalerna stängde under natten till onsdag svensk tid
AP  · Ofta betalvägg
Den populära guvernören Gretchen Whitmer ställde sig bakom Haley Stevens
NBC News
CNN direktrapporterar
CNN
Stora vänsterprofiler inom Demokraterna som Bernie Sanders och Alexandria Ocasio-Cortez har ställt sig bakom el-Sayed
Washington Post  · Ofta betalvägg
Stevens kampanj har mottagit omkring 60 miljoner dollar från bland annat den proisraeliska gruppen AIPAC
NY Times  · Ofta betalvägg
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