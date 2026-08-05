Resultatet i viktiga valet drar ut på tiden: ”Jag har en bra känsla”

Haley Stevens, som hoppas bli Demokraternas kandidat till senaten för Michigan, kramar en besökare på sin valvaka på onsdagen.

Demokraternas primärval till senaten i Michigan är på onsdagsmorgonen fortfarande så jämnt att det inte går att utropa en segrare, skriver New York Times.

Fem amerikanska delstater valde sina kandidater inför mellanårsvalet i november på tisdagen. Valet mellan progressiva Abdul el-Sayed och moderata Haley Stevens som demokratisk kandidat till senaten har varit ett av de mest omtalade, eftersom det anses representera en bredare strid mellan högern och vänstern inom partiet.

Med 70 procent av rösterna räknade leder Sayed med runt 3 procentenheter, enligt NBC.

– Vi visste att det skulle bli jämnt, och det är precis vad det blev. Men mina vänner, jag har en bra känsla, säger Haley Stevens enligt NYT.

Ett avgörande resultat kan vara att vänta tidigast på onsdagskvällen, svensk tid, enligt bedömningar i flera amerikanska medier.