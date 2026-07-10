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Kunder handlar i en Hemköpbutik. Arkivbild. (Fredrik Sandberg/TT / TT Nyhetsbyrån)
Svenska inflationen

Högt tryck i mataffärerna i juni

Av Magnus Eriksson
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Försäljningen i dagligvaruhandeln ökade med 4,7 procent under juni, jämfört med samma månad i fjol, enligt branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandel.

E-handeln steg med 13 procent och försäljningen i butik med 4,4 procent. E-handelns andel av dagligvaruförsäljningen uppgick till 4,3 procent.

Svensk Dagligvaruhandels medlemmar är Axfood, Coop, Ica, Lidl och Livsmedelshandlarna.

Midsommar är en av årets största försäljningshögtider
www.svenskdagligvaruhandel.se
Stabil tillväxt i dagligvaruhandeln
TT
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