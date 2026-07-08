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Svensk inflation sjönk mindre än förväntat i juni
Inflationen bromsade in som väntat i juni – KPIF landade på 1,3 procent i årstakt, enligt preliminära siffror från SCB. I maj var KPIF-inflationen 1,5 procent.
Enligt Infronts analytikersammanställning förväntades en inflation på 1,3 procent.
– Inflationstakten dämpades i juni, bland annat på grund av lägre livsmedelspriser och transportkostnader, säger Mikael Nordin, prisstatistiker på SCB, i ett pressmeddelande.
I KPIF-inflationen rensas effekterna av boräntorna bort. Riksbankens mål är att KPIF ska ligga på 2 procent i årstakt.
Den preliminära inflationstakten mätt som KPI var 0,7 procent, vilket var en nedgång från 0,8 procent i maj.
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Inflationen • Kontext
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