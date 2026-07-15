Matpriserna är 7 procent lägre än för ett år sedan
Det var framför allt billigare mat som fick inflationen att bromsa in i juni, enligt den slutgiltiga månadsrapporten från Statistiska centralbyrån.
Jämfört med 2025 var livsmedelspriserna 7 procent lägre under månaden. Elpriserna var samtidigt 24 procent högre än i fjol.
KPIF – det mått Riksbanken följer – bromsade in från 1,5 procent i årstakt i maj till 1,3 procent i juni enligt förra veckans preliminära siffror.
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