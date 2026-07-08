Ekonom: Dörren är stängd för en räntesänkning
Den svenska inflationen bromsade in som väntat i juni. Det mått som Riksbanken följer, KPIF‚ landade på 1,3 procent i årstakt enligt preliminära siffror från SCB. I maj låg inflationen på 1,5 procent.
Det är positivt att inflationen har hållit sig under målet på 2 procent trots Irankriget och vårens oljerally, enligt Länsförsäkringars chefsekonom Alexandra Stråberg.
– Tidigare såg vi utrymme för Riksbanken att sänka räntan för att stödja en hackig återhämtning i ekonomin. Den dörren är nu stängd, säger hon till DI.
Just nu upplåst för alla
Inflationen • Kontext
Under våren 2026 har inflationen återigen fått utrymme i den svenska samhällsdebatten. Bakgrunden är en orolig omvärld – inte minst Irankriget som fått politiker att flagga för eventuellt stigande priser.
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