Ekonom: Dörren är stängd för en räntesänkning

Den svenska inflationen bromsade in som väntat i juni. Det mått som Riksbanken följer, KPIF‚ landade på 1,3 procent i årstakt enligt preliminära siffror från SCB. I maj låg inflationen på 1,5 procent.

Det är positivt att inflationen har hållit sig under målet på 2 procent trots Irankriget och vårens oljerally, enligt Länsförsäkringars chefsekonom Alexandra Stråberg.

– Tidigare såg vi utrymme för Riksbanken att sänka räntan för att stödja en hackig återhämtning i ekonomin. Den dörren är nu stängd, säger hon till DI.