Högt tryck inför hösttermin – färre får positivt besked

I dag, fredag, får många besked om vad de ska studera i höst.

I dag, fredag, får 307 000 personer besked om att de har antagits till höstterminen vid universitet och högskolor. I år är det rekordmånga som har sökt utbildning, samtidigt som färre får en plats, skriver TT.

Drygt 414 000 behöriga har sökt till höstterminen, en ökning med 1,3 procent jämfört med i fjol. Antalet utbildningsplatser har minskat med 10 000, vilket innebär att det är ännu svårare att komma in på de mest populära utbildningarna.

– Totalt sett är det fler som har sökt och fler som står som reserver. Därför kan man verkligen säga att konkurrensen är högre, framför allt till de attraktiva utbildningarna, säger Robin Johansson, enhetschef på Universitets- och högskolerådet (UHR).