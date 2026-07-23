Rekordfå antagna till högskolan – KTH svårast

I år sökte rekordmånga behöriga till högskolan. 10 000 färre platser på grund av ökade kostnader och minskade anslag ledde också till att rekordmånga, 149 000, inte antogs till någon utbildning alls. Det rapporterar SvD.

Det svåraste programmet att komma in på var civilingenjörsutbildningen i teknisk fysik på Kungliga tekniska högskolan (KTH) i Stockholm. Alla antagna hade mellan 22,40 och 22,50 i gymnasiemerit.

På delad andraplats kommer naturvetenskapliga kandidatprogrammet i fysik på Lunds universitet, civilingenjörsutbildningen i teknisk matematik på KTH och läkarprogrammet på Karolinska institutet. Alla tre krävde 22,29 i gymnasiemerit.

Mest populärt var juristprogrammet på Stockholms universitet med 6 224 sökande.