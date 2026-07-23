ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
KTH. (TT)
Antagningen till högskolorna

Rekordfå antagna till högskolan – KTH svårast

Av Joel Malmén
Publicerad:

I år sökte rekordmånga behöriga till högskolan. 10 000 färre platser på grund av ökade kostnader och minskade anslag ledde också till att rekordmånga, 149 000, inte antogs till någon utbildning alls. Det rapporterar SvD.

Det svåraste programmet att komma in på var civilingenjörsutbildningen i teknisk fysik på Kungliga tekniska högskolan (KTH) i Stockholm. Alla antagna hade mellan 22,40 och 22,50 i gymnasiemerit.

På delad andraplats kommer naturvetenskapliga kandidatprogrammet i fysik på Lunds universitet, civilingenjörsutbildningen i teknisk matematik på KTH och läkarprogrammet på Karolinska institutet. Alla tre krävde 22,29 i gymnasiemerit.

Mest populärt var juristprogrammet på Stockholms universitet med 6 224 sökande.

Stockholm och Lund svårast att komma in på
Svenska Dagbladet  · Ofta betalvägg
Flera utbildningar är fortfarande öppna för sen anmälan
www.tv4.se
Totala antalet behöriga sökande i år: 414 000 (10 juli)
TT
Annons
Boka hotell i Sverige i sommar — upp till 25% rabatt hos Elite
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Antagningen till högskolornaKarolinska institutetLunds universitetKungliga Tekniska Högskolan, KTHSkola & utbildning