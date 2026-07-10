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Kronprinsessan Victoria har gått officersutbildning. (Fredrik Sandberg/TT)
Antagningen till högskolorna

Orolig omvärld lockar rekordmånga till officersyrket

Av Alice Hermansson
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Allt fler som har gjort värnplikten söker sig vidare till officersutbildningen, rapporterar Ekot. Inför hösten har 1 376 personer sökt, vilket är en av de högsta siffrorna som uppmätts under 2000-talet.

Orsakerna till det högre söktrycket tros bero på flera faktorer. Upprustningen inom den svenska Försvarsmakten har varit stor de senaste åren och arbetsutsikterna för en färdigutbildad officer är goda. Dessutom har kriget i Ukraina fått fler personer att intressera sig för en karriär inom det militära.

– Vi söker aktivt efter fler människor till Försvarsmakten. Det är också tydligt att omvärldsläget är mer allvarligt, säger Jonas Hård af Segerstad, utbildningschef inom Försvarsmakten.

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Sveriges Radio
Rekordmånga har sökt in till höstterminen – färre får gå
TT
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