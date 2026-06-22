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Honduras president Nasry Asfura och Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. (Evgeniy Maloletka /AP/TT / AP)
Ryska invasionenOmvärldens svar

Honduras köper drönare av Ukraina – ska bekämpa gängen

Av Adam Lindh
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Kyiv har de senaste åren kommit att kallas världens drönarhuvudstad. Den expertis som Ukraina byggt upp på området har varit eftertraktad. Efter krigsutbrottet mellan Israel och Iran slöts flera vapenavtal med länder i Persiska viken, och nu sträcker sig affärerna över Atlanten.

Honduras president Nasry Asfura meddelar efter ett besök i Kyiv att landet köper in ukrainska drönare för gränsövervakning och för att bekämpa narkotikahandel och organiserad brottslighet, rapporterar AFP.

– Vi talar om drönare för att skydda våra gränser, övervaka dem mer effektivt och bekämpa organiserad brottslighet med högteknologisk utrustning, säger Asfura.

Honduras mordfrekvens ligger på 24 mord per 100 000 invånare
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