Det är fortfarande ett mysterium vem som låg bakom de hotfulla bokningarna på ett VR-tåg mellan Stockholm och Göteborg i onsdags, skriver Aftonbladet.

Enligt tidningens uppgifter fattade tågpersonalen misstankar när 120 bokade platser stod tomma. Samtliga hade bokats med hotfulla mejladresser som ”yougonnadie@youarethevictim.se”, ”masshooting@youshoulddie.se” och ”bombthetrain@youshoulddie.se”.

Tåget evakuerades och bombskyddet tillkallades, men hittade inget misstänkt ombord. Syftet med bokningarna är fortfarande oklart.

– Initialt utreddes det som grovt olaga hot och bedrägeri, men det har inte förekommit några ekonomiska transaktioner. Därför har man ändrat rubriceringen till dataintrång, säger Robert Sennerdahl från polisen.