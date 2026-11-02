Hitleräpplena, som ska ha placerats utanför Johan Forssells hem.

Hovrätten fastställer den villkorliga domen för den 43-årige man som tidigare dömts för ofredande och olaga hot mot M-ministrarna Johan Forssell och Benjamin Dousa.

Mannen ska ha lämnat en korg med äpplen målade som Adolf Hitler utanför Johan Forssells hem, och en docka föreställande en IS-terrorist utanför Dousas.

Enligt nätverket Rojavakommittéerna var aktionen en protest mot regeringens bistånd till Syriens islamistiska styre.

43-åringen har erkänt handlingen, men nekar till brott.