Huangs avhopp stoppar inte Wallenbergs Nvidiasamarbete
För en månad sedan stod Jensen Huang bredvid Marcus Wallenberg i Stockholm när en stor svensk AI-satsning presenterades. Sedan dess har Huang lämnat Nvidia, men samarbetet fortsätter som planerat, säger Wallenberg Investments till Affärsvärlden.
– Självklart fortsätter den professionella relationen med Nvidia och de åtaganden vi har gjort ligger fast, säger Oscar Stege Unger, senior rådgivare och talesperson för Wallenberg Investments, till Dagens Industri.
I satsningen ingår Sferical One, en AI-superdator som kostat över 1 miljard kronor. Den har 1 152 processorer från Nvidia och delas av bland andra AstraZeneca, Saab, Ericsson, SEB och SKF.
Samarbetet kan dessutom växa. Bolagen diskuterar redan en andra superdator, Sferical Two, enligt DI.
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