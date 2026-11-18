Jensen Huang och Marcus Wallenberg vid lanseringen av AI-superdatorn Sferical One i Stockholm i oktober.

För en månad sedan stod Jensen Huang bredvid Marcus Wallenberg i Stockholm när en stor svensk AI-satsning presenterades. Sedan dess har Huang lämnat Nvidia, men samarbetet fortsätter som planerat, säger Wallenberg Investments till Affärsvärlden.

– Självklart fortsätter den professionella relationen med Nvidia och de åtaganden vi har gjort ligger fast, säger Oscar Stege Unger, senior rådgivare och talesperson för Wallenberg Investments, till Dagens Industri.

I satsningen ingår Sferical One, en AI-superdator som kostat över 1 miljard kronor. Den har 1 152 processorer från Nvidia och delas av bland andra AstraZeneca, Saab, Ericsson, SEB och SKF.

Samarbetet kan dessutom växa. Bolagen diskuterar redan en andra superdator, Sferical Two, enligt DI.