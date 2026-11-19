Wallenbergfamiljens privata ägarbolag har gjort en investering i Umeåbaserade Algoryx, rapporterar DI. Det är oklart hur stor investeringen är, förutom att det är en minoritetspost.

Algoryx är inriktat på att göra maskiner autonoma genom mjukvaruverktyg, AI-komponenter och simuleringsteknik, skriver de på sin hemsida. Det är en avknoppning från Umeå universitet och grundades 2007.