Wallenberg investerar i Umeåbaserat AI-bolag
Wallenbergfamiljens privata ägarbolag har gjort en investering i Umeåbaserade Algoryx, rapporterar DI. Det är oklart hur stor investeringen är, förutom att det är en minoritetspost.
Algoryx är inriktat på att göra maskiner autonoma genom mjukvaruverktyg, AI-komponenter och simuleringsteknik, skriver de på sin hemsida. Det är en avknoppning från Umeå universitet och grundades 2007.
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