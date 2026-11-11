Den tidigare brottsmisstänkte militärexperten Johan Huovinen talar nu ut om Säpos gryningsräd och hur det känts att vara misstänkt för grov obehörig befattning med hemlig uppgift. I SVT blickar Huovinen tillbaka på ”en tuff tid”.

Att vara känd av många ur allmänheten har gjort upplevelsen svårare, säger han.

– Det är klart att emellanåt så kanske någon känner igen en, och då kan det vara att man väjer, tittar bort och inte vill vara med.

Huovinen är belagd med yppandeförbud och kan inte gå in på varför han tror att misstankarna kan ha uppstått mot honom. Han var sammanlagt häktad i åtta veckor innan han släpptes, misstankarna skrevs av nio månader senare.