(Osamah Abdulrahman / AP / TT)

En bild från den av huthierna kontrollerade huvudstaden Sanaa.

Saudiarabien uppger att huthirebellerna försökte attackera huvudstaden Riyad med en kryssningsrobot under lördagen, rapporterar AFP. Luftförsvaret lyckades skjuta ner roboten.

Huthirebellerna uppger samtidigt att Saudiarabien riktat attacker mot Jemen, där den Iranstödda milisen håller till.

Nyhetsbyrån Saba, som kontrolleras av huthierna, uppger att minst 13 personer skadades i en saudisk attack mot huvudstaden Sanaa.