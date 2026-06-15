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Arkivbild av kvinnor i en by utanför Dhaka. (PAVEL RAHMAN / AP)
KlimathotetGlobala utmaningarna

”Ibland är jag rädd att folk ska gå i krig för vattnet”

Av Hedda Hallsenius
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Grundvattenkrisen i nordvästra Bangladesh drabbar många bönder i området, som inte kan vattna sina grödor.

– Vi pumpar vatten ur brunnen och inget kommer ut. Vi trodde först att motorn var trasig, men det är grundvattnet som gått ner, säger bonden Sreemoti Shobdorani till The Guardian.

Myndigheter och ideella organisationer har startat initiativ för att främja klimatmedvetet jordbruk. Men många lokalbor oroar sig fortfarande för framtiden.

– När min son är 20 år gammal kommer den här platsen ha förändrats drastiskt. Ibland är jag rädd att kampen om vattnet kommer att bli så brutal att folk kommer att gå i krig för det, säger 27-årige Mohammad Asif.

En kombination av klimatkris, oförutsägbar nederbörd och överanvändning har orsakat bristen
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