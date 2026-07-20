IDF stoppar palestinsk familj från att nå sin toalett

Israeliska soldater spärrar av en väg där israeliska bosättare har upprättat en ny utpost. Bilden är tagen i staden Qabalan sydost om Nablus på den ockuperade Västbanken den 4 juli 2026.

Den israeliska militären har utfärdat en order som innebär att en palestinsk familj på den av Israel ockuperade Västbanken inte längre får använda sin toalett, rapporterar AFP.

Beslutet fattades efter sammandrabbningar med israeliska bosättare som fick militären att ingripa.

Familjens toalett ligger mellan deras hus och en husvagn som israeliska bosättare ställde upp mindre än 100 meter därifrån förra året. Familjen uppger att bosättare brukade gå fram till toaletten och banka på dörren för att få dem att lämna den.

I stället tvingas familjen nu använda en toalett i byns samlingslokal.

– Det går inte att föreställa sig hur förnedrande och besvärligt det är att behöva gå på toaletten där, säger en familjemedlem.