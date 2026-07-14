ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Barn får skolmat i Indien. Illustrationsbild. Bild från maj 2026. (Channi Anand /AP/TT)
Religiösa spänningarna i Indien

Ilska när ägg stryks från skolmenyn i Västbengalen

Av Ebba Örn
Publicerad:

En politisk storm har blossat upp i Indien sedan ägg strukits från skolmenyn i folkrika Västbengalen, rapporterar AFP.

I början av maj skakades Indiens politiska karta om när hindunationalistiska regeringspartiet BJP för första gången vann valet i delstaten. BJP förespråkar ofta vegetarisk kost som en del av sin nationalistiska agenda, och meddelade nyligen att en religiös välgörenhetsorganisation ska tillhandahålla gratis, vegetarisk mat till alla skolor i Västbengalen.

Folkhälsoförespråkare oroas över att många barn, inte minst från fattiga familjer, kan gå miste om en viktig källa till protein och näringsämnen när äggen försvinner från menyn. Men delstatens utbildningsminister, Dipak Barman, är inte orolig.

– Det finns många människor i vårt land som lever ett hälsosamt liv på vegetarisk kost, säger han.

Det nya upplägget har blåst liv i en långlivad debatt om mat och tro i landet
AFP  · Ofta betalvägg
Västbengalen har 100 miljoner invånare (5 maj)
Sveriges Radio
Annons
Boka minst tre nätter hos Elite Hotels i sommar — spara upp till 25%
Elite Hotels

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen