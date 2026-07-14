Ilska när ägg stryks från skolmenyn i Västbengalen

En politisk storm har blossat upp i Indien sedan ägg strukits från skolmenyn i folkrika Västbengalen, rapporterar AFP.

I början av maj skakades Indiens politiska karta om när hindunationalistiska regeringspartiet BJP för första gången vann valet i delstaten. BJP förespråkar ofta vegetarisk kost som en del av sin nationalistiska agenda, och meddelade nyligen att en religiös välgörenhetsorganisation ska tillhandahålla gratis, vegetarisk mat till alla skolor i Västbengalen.

Folkhälsoförespråkare oroas över att många barn, inte minst från fattiga familjer, kan gå miste om en viktig källa till protein och näringsämnen när äggen försvinner från menyn. Men delstatens utbildningsminister, Dipak Barman, är inte orolig.

– Det finns många människor i vårt land som lever ett hälsosamt liv på vegetarisk kost, säger han.