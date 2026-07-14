Lärare befarar att närvaron sjunker när äggen ryker

Läraren Raja Dey i indiska Västbengalen är rädd att skolfrånvaron kommer att öka när ägg nu stryks från skolmenyn, rapporterar AFP.

Bakgrunden till äggstoppet är det politiska skiftet i den folkrika delstaten. I maj tog hindunationalistiska regeringspartiet BJP makten i Västbengalen, och nu har partiet beslutat att all skolmat ska vara strikt vegetarisk. Beslutet är inte okontroversiellt och har vållat stor kritik i delstaten. Enligt Raja Dey är det extra många barn som kommer till skolan de dagar då det serveras ägg.

– Skolluncherna har varit en av de största lockelserna i de statliga grundskolorna, säger han.