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Barn i Västbengalen får skjuts. Illustrationsbild. (Bikas Das /AP/TT)
Religiösa spänningarna i Indien

Lärare befarar att närvaron sjunker när äggen ryker

Av Ebba Örn
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Läraren Raja Dey i indiska Västbengalen är rädd att skolfrånvaron kommer att öka när ägg nu stryks från skolmenyn, rapporterar AFP.

Bakgrunden till äggstoppet är det politiska skiftet i den folkrika delstaten. I maj tog hindunationalistiska regeringspartiet BJP makten i Västbengalen, och nu har partiet beslutat att all skolmat ska vara strikt vegetarisk. Beslutet är inte okontroversiellt och har vållat stor kritik i delstaten. Enligt Raja Dey är det extra många barn som kommer till skolan de dagar då det serveras ägg.

– Skolluncherna har varit en av de största lockelserna i de statliga grundskolorna, säger han.

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