ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Demonstranter framför en skylt med texten ”Pradhan måste avgå” tidigare i veckan. (Manish Swarup /AP/TT / AP)
Studentprotesterna i Indien

Indisk minister avgår efter proteströrelsens krav

Av Tor Gasslander
Publicerad:

Indiens utbildningsminister Dharmendra Pradhan avgår, rapporterar Al Jazeera. Studentrörelsen ”kackerlackspartiet” som de senaste veckorna har satt hård press på regeringen, har haft ministerns avgång som sitt huvudkrav.

I ett brev som publicerats på X skriver Pradhan själv att han avgår för att bevara den nationella enigheten. Han varnar också för att ”anti-nationella element” försöker utnyttja protesterna för sina egna syften, och vilseleda studenterna.

Omni förklararIndiens ”kackerlackor” – från Gen Z-meme till Modis mardröm

Omni Mer
Al Jazeera direktrapporterar
live · Al Jazeera
”Kackerlackspartiet” väntas träffa regering för en ny omgång samtal senare i dag
www.thehindu.com
Pradhan: Låt inte de unga falla i desinformationens fälla
www.hindustantimes.com
Pradhans brev på X
x.com
Annons
Boka minst tre nätter hos Elite Hotels i sommar — spara upp till 25%
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Studentprotesterna i IndienIndienAsien