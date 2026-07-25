Indisk minister avgår efter proteströrelsens krav

Demonstranter framför en skylt med texten ”Pradhan måste avgå” tidigare i veckan.

Indiens utbildningsminister Dharmendra Pradhan avgår, rapporterar Al Jazeera. Studentrörelsen ”kackerlackspartiet” som de senaste veckorna har satt hård press på regeringen, har haft ministerns avgång som sitt huvudkrav.

I ett brev som publicerats på X skriver Pradhan själv att han avgår för att bevara den nationella enigheten. Han varnar också för att ”anti-nationella element” försöker utnyttja protesterna för sina egna syften, och vilseleda studenterna.