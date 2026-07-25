Indisk minister avgår efter proteströrelsens krav
Indiens utbildningsminister Dharmendra Pradhan avgår, rapporterar Al Jazeera. Studentrörelsen ”kackerlackspartiet” som de senaste veckorna har satt hård press på regeringen, har haft ministerns avgång som sitt huvudkrav.
I ett brev som publicerats på X skriver Pradhan själv att han avgår för att bevara den nationella enigheten. Han varnar också för att ”anti-nationella element” försöker utnyttja protesterna för sina egna syften, och vilseleda studenterna.
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