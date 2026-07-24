Indiska regeringen bjuder in studenter efter protester

En demonstrant med en katt bredvid en polis under gårdagens protester i Mumbai.

Indiens regering lovar eftergifter och ett möte med ledarna för den studentledda ”kackerlackor”-rörelsen efter veckor av protester, skriver Financial Times. Demonstranterna kräver fortsatt utbildningsministern Dharmendra Pradhans avgång efter en läcka som ogiltigförklarade miljontals unga indiers ansökningar till högre utbildning.

Trots det lovar rörelsen att genomföra en stor planerad demonstration under fredagen.

”Detta är inte längre bara en protest, det är en ungdomsrörelse mot ett trasigt system”, skriver rörelsen på X.