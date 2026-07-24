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En demonstrant med en katt bredvid en polis under gårdagens protester i Mumbai. (Rafiq Maqbool /AP/TT / AP)
Politiska läget i Indien

Indiska regeringen bjuder in studenter efter protester

Av Tor Gasslander
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Indiens regering lovar eftergifter och ett möte med ledarna för den studentledda ”kackerlackor”-rörelsen efter veckor av protester, skriver Financial Times. Demonstranterna kräver fortsatt utbildningsministern Dharmendra Pradhans avgång efter en läcka som ogiltigförklarade miljontals unga indiers ansökningar till högre utbildning.

Trots det lovar rörelsen att genomföra en stor planerad demonstration under fredagen.

”Detta är inte längre bara en protest, det är en ungdomsrörelse mot ett trasigt system”, skriver rörelsen på X.

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Studentrörelsen menar att deras krav kvarstår
AFP  · Ofta betalvägg
Protesterna beskrivs som en av premiärminister Narendra Modis största utmaningar hittills
Financial Times  · Ofta betalvägg
Oppositionsledaren: Modi förolämpar studenternas intelligens
Independent
Aktivist avslutar hungerstrejk efter regeringens besked
The Times of India
Narendra Modi på X
x.com
Demonstranternas svar
x.com
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