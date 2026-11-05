Inflationen sjönk oväntat mycket i oktober, enligt preliminära siffror från SCB.

Inflationen mätt som KPIF minskade till 1,1 procent i årstakt från 1,5 procent månaden före. Väntat var att den skulle ha legat på 1,4 procent, enligt Infronts sammanställning av analytikernas prognoser.

Kärninflationen, där energipriserna är bortrensade, sjönk till 0,1 procent i årstakt. Väntat var att den skulle ha legat kvar på septembernivån 0,5 procent.

Nedgången kommer efter att inflationen steg kraftigt i september, från 0,7 till 1,5 procent, drivet av rusande energipriser.

KPIF visar hur mycket priserna stiger om man räknar bort förändrade boräntekostnader. Det är det mått som Riksbanken använder för sitt inflationsmål på 2 procent, eftersom man vill undvika att de egna räntebesluten direkt påverkar inflationssiffran.