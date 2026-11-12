Inflationen mätt som KPIF sjönk till 1,1 procent i oktober, från 1,5 procent månaden före. Det visar SCB:s definitiva siffror, som bekräftar de preliminära.

Rusande energipriser var det främsta bidraget till inflationstakten. Drivmedelspriserna ökade med 25 procent i årstakt där diesel- och bensinpriserna steg med 38 respektive 16 procent. Elpriserna steg med 14 procent.

Lägre matpriser hade en dämpande effekt på inflationssiffran, men det bidraget kan i stor utsträckning tillskrivas den halverade matmomsen.

KPIF är Riksbankens viktigaste inflationsmått för styrräntan och visar hur mycket priserna stiger om man räknar bort förändrade boräntekostnader.