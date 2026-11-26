Analytikerna spår bara två höjningar av Riksbankens styrränta de kommande två åren, skriver TT.

Sannolikheten att räntorna ska höjas i mitten av december anses därmed liten.

Så sent som för en vecka sedan spådde analytikerna tre räntehöjningar inom ett år. Revideringen har skett efter den senaste veckans globala marknadsturbulens på aktiemarknaden, enligt en rapport från SEB:s ekonomer.

Riksbankens styrränta ligger sedan början av november på 2,00 procent. Riksbanken har själv flaggat för ytterligare en eller två räntehöjningar framöver.