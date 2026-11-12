Regeringen behåller tillväxtprognosen för svensk ekonomi, men höjer prognosen för inflationen rejält. I övergångsbudgeten räknar regeringen med att KPIF-inflationen landar på 1,5 procent i år och 2,3 procent nästa år. Så sent som förra månaden spådde regeringen 1,3 procent i år och 1,9 procent under 2027.

– Inflationen väntas stiga framöver, men från väldigt låga nivåer, sa finansministern under dagens pressträff.

Den svenska BNP-tillväxten väntas fortsättningsvis bli 3,0 procent i år och 2,3 procent nästa år.