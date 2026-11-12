Regeringen skruvar upp prognos för inflationen
Regeringen behåller tillväxtprognosen för svensk ekonomi, men höjer prognosen för inflationen rejält. I övergångsbudgeten räknar regeringen med att KPIF-inflationen landar på 1,5 procent i år och 2,3 procent nästa år. Så sent som förra månaden spådde regeringen 1,3 procent i år och 1,9 procent under 2027.
– Inflationen väntas stiga framöver, men från väldigt låga nivåer, sa finansministern under dagens pressträff.
Den svenska BNP-tillväxten väntas fortsättningsvis bli 3,0 procent i år och 2,3 procent nästa år.
Budgetens vinnare
- Försvar och krisberedskap: +9,5 miljarder
- Kommunikationer (infrastruktur): +6,4 miljarder
- Rättsväsendet (inkl Kriminalvården): +6,3 miljarder
- Internationell samverkan: +2,7 miljarder
- Näringsliv: +1,5 miljarder
- Internationellt bistånd: +1,5 miljarder
- Allmänna bidrag till kommuner: +1,1 miljarder
Källa: Budgetpropositionen för 2027
Förlorare
- Ekonomisk trygghet för familjer och barn: −4,3 miljarder
- Integration och jämställdhet: −2,1 miljarder
- Ekonomisk trygghet vid ålderdom: −1,9 miljarder
- Migration: −0,8 miljarder
- Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning: −0,6 miljarder
- Arbetsmarknad och arbetsliv: −0,6 miljarder
- Klimat, miljö och natur: −0,5 miljarder
Slopade satsningar
- Utbyggnad av Polismyndigheten: −2,9 miljarder
- Forskning: −1,4 miljarder
- Kraftlyftet (energisatsning): −500 miljoner
- Äldreomsorgslyftet: −450 miljoner
- Satsning på kortare vårdköer: −400 miljoner
- Sveriges Domstolar: −200 miljoner
- Åklagarmyndigheten: −150 miljoner