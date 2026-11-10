Stigande inflation, högre räntor och en mindre expansiv finanspolitik pekar mot att tuffare tider väntar för de svenska hushållen. Det konstaterar SEB och Swedbank i sina konjunkturprognoser, skriver TT.

– Jag skulle inte säga att det är en dramatisk försämring för hushållen, men visst är det lite motvind. Det är möjligt att om inte festen är slut så går vi i alla fall ner lite mer på sparlåga, säger SEB:s chefsekonom Jens Magnusson till TT.

Swedbank spår att tillväxten i den svenska ekonomin blir betydligt lugnare framöver.

Båda bankerna räknar med att inflationen nästa år blir högre än Riksbankens inflationsmål på 2 procent.