Inga framsteg i samtal mellan regering och demonstranter

Samtalen mellan den indiska regeringen och proteströrelsen ”kackerlackspartiet” på fredagen har inte lett till några konkreta framsteg. Det uppger båda sidor i separata uttalanden, enligt AFP.

Demonstranterna kräver att utbildningsminister Dharmendra Pradhan får sparken och att inga rättsliga åtgärder tas mot de studenter som deltagit i protesterna.

Under fredagen, lördagen och söndagen planeras nya massprotester, enligt The Hindu.