Inga framsteg i samtal mellan regering och demonstranter
Samtalen mellan den indiska regeringen och proteströrelsen ”kackerlackspartiet” på fredagen har inte lett till några konkreta framsteg. Det uppger båda sidor i separata uttalanden, enligt AFP.
Demonstranterna kräver att utbildningsminister Dharmendra Pradhan får sparken och att inga rättsliga åtgärder tas mot de studenter som deltagit i protesterna.
Under fredagen, lördagen och söndagen planeras nya massprotester, enligt The Hindu.
Proteströrelsen ”kackerlackspartiet” — det gäller saken
- Den indiska ungdomsrörelsen ”kackerlackorna” har vuxit från ett satiriskt nätfenomen till en massrörelse med över 22 miljoner följare på Instagram.
- Rörelsen startades av nyutexaminerade Abhijeet Dipke efter att Indiens chefsdomare kallat unga arbetslösa för ”kackerlackor” i samband med en skandal kring ogiltigförklarade högskoleprov.
- Protesterna har omfattat hungerstrejker, demonstrationer och namninsamlingar. Rörelsen kräver bland annat att utbildningsministern avgår eller sparkas.
- Indiens regering har efter veckor av protester lovat vissa eftergifter och bjudit in rörelsens ledare till samtal, men protesterna har fortsatt och mötts av polisinsatser och tårgas.
- Rörelsen har vuxit till att omfatta bredare krav på utbildningsreformer, åtgärder mot ungdomsarbetslöshet och korruption, och har fått stöd av föräldrar, oppositionspolitiker och andra samhällsgrupper.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen