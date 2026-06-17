Inga uppsägningar – trots SVT:s stora sparpaket

Ingen behöver sägas upp när SVT sparar in 141 tjänster, skriver Journalisten.

85 personer uppges ha tackat ja till avgångsvederlag. Resten av tjänsterna har försvunnit genom naturliga avgångar och andra omställningar. Ett 40-tal personer har blivit omplacerade.

Beskedet om att SVT måste spara 355 miljoner kom i februari i år. Efter det har SVT gått ut med att ett flertal program ska läggas ner och en rad profiler har valt att lämna. Bland andra Alex Letic, som går till Aftonbladet Radio, och programledaren Kristofer Lundström.