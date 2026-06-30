Lagercrantz: Bra att det rör på sig – men tar för lång tid

SVT:s vd Anne Lagercrantz är positiv till att regeringen nu skickar ett förslag om ekonomiskt stöd efter de ökade kostnaderna för marknätet på remiss.

”Det är bra att det rör på sig i frågan, men det här medför ytterligare väntan och osäkerhet som påverkar utbudet negativt”, skriver hon i en kommentar till SVT Nyheter.

Hon säger att hon utgår från att riksdagen kommer ta beslut om att kompensera summan på 382 miljoner kronor till SVT fullt ut.

Hon vill också vara tydlig med att det inte är extrapengar som kommer gå till SVT:s utbud, utan kommer gå till det statliga bolaget Teracom som ansvarar för marknätet.