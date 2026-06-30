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Alexander Christiansson (SD). (Lars Schröder/TT / TT Nyhetsbyrån)
Mediernas nedskärningar

SD kommer rösta emot stödet: ”Ska inte få mer pengar”

Av Hannah Gustafsson
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Sverigedemokraterna kommer att rösta nej till regeringens förslag om miljonstöd till Sveriges Radio och SVT för att täcka kostnaderna för marknätet. Det skriver Kvartal.

– Vår ingång är att public service inte ska få mer pengar, säger Alexander Christiansson, SD:s kulturpolitiske talesperson.

Han säger att remissen kan vara ett sätt för regeringen att skjuta fram frågan under pågående valrörelse.

Socialdemokraterna tycker däremot att regeringens förslag kommer i ”grevens tid.”

”Det är djupt oansvarigt att man vänder nu när stora nedskärningar och varsel redan gjorts”, skriver Björn Wiechel, partiets kulturpolitiske talesperson i ett mejl till Omni.

SD: Ger regeringen tid att skjuta på frågan framåt
kvartal.se
383 miljoner kronor täcker kostnaderna för SVT under 2026 och 2027
Sveriges Television
TV4 lämnade marknätet tidigare i år
www.tv4.se
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