SD kommer rösta emot stödet: ”Ska inte få mer pengar”

Sverigedemokraterna kommer att rösta nej till regeringens förslag om miljonstöd till Sveriges Radio och SVT för att täcka kostnaderna för marknätet. Det skriver Kvartal.

– Vår ingång är att public service inte ska få mer pengar, säger Alexander Christiansson, SD:s kulturpolitiske talesperson.

Han säger att remissen kan vara ett sätt för regeringen att skjuta fram frågan under pågående valrörelse.

Socialdemokraterna tycker däremot att regeringens förslag kommer i ”grevens tid.”

”Det är djupt oansvarigt att man vänder nu när stora nedskärningar och varsel redan gjorts”, skriver Björn Wiechel, partiets kulturpolitiske talesperson i ett mejl till Omni.