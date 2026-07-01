Liljestrand om nya stödet: ”Handlar om säkerhet”
Regeringen vill kompensera Sveriges Radio och SVT för den kostnadsökning som TV4-beslutet att lämna marknätet medför. Frågan handlar i grund och botten om den svenska krisberedskapen snarare än public service, skriver kulturminister Parisa Liljestrand (M) i ett inlägg på Expressen Debatt.
”Marknätsfrågan handlar inte om ett smalare eller bredare public service – utan om Sveriges säkerhet”, skriver hon.
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