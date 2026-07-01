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Arkivbild från juni: Kulturminister Parisa Liljestrand (M). (Pontus Lundahl/TT / TT Nyhetsbyrån)
Mediernas nedskärningar

Liljestrand om nya stödet: ”Handlar om säkerhet”

Av Tomas Ekelund
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Regeringen vill kompensera Sveriges Radio och SVT för den kostnadsökning som TV4-beslutet att lämna marknätet medför. Frågan handlar i grund och botten om den svenska krisberedskapen snarare än public service, skriver kulturminister Parisa Liljestrand (M) i ett inlägg på Expressen Debatt.

”Marknätsfrågan handlar inte om ett smalare eller bredare public service – utan om Sveriges säkerhet”, skriver hon.

Parisa Liljestrand: Därför vill vi ge en boost till public service
debatt · Expressen
Regeringens pressmeddelande
www.regeringen.se

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TV4 lämnar marknätet (12 november)
www.tv4.se
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