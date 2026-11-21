Under nattens kvalificeringslopp i F1 i Las Vegas uppstod en märklig situation där ingen av förarna tycktes vilja vinna, rapporterar Expressen.

Banan i Las Vegas har få svängar och långa raksträckor vilket gör att det finns mycket tid att spara på att ligga i en annan bils vinddrag och att DRS-zonerna blir extra viktiga.

Det här ledde till att bilarna under det avslutande flygande kvalificeringsvarvet saktade in och att fältet trycktes ihop.

– Det här är inte klokt alltså, sa Viaplays kommentator Janne Blomqvist.

Till slut blev det ändå Mercedes Kimi Antonelli som gick i mål på bästa tiden. Han tappade dock pole position till Red Bulls Max Verstappen efter att ha straffats för att ha använt fler motorer än vad reglerna tillåter under säsongens gång.