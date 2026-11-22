Verstappen vann i Las Vegas – tredje gången på fyra år
Max Verstappen vann i natt Las Vegas Grand Prix för tredje gången på fyra år. Det blir dessutom Verstappens fjärde GP-seger under de senaste sex loppen.
Hans rival George Russell körde in i en barriär med tre varv kvar och slutade nia.
Max Verstappen kallar loppet ”galet” och ”riktigt, riktigt surrealistiskt”, enligt BBC.
McLaren-förarna Lando Norris och Oscar Piastri slutade tvåa och trea.
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