Max Verstappen vann i natt Las Vegas Grand Prix för tredje gången på fyra år. Det blir dessutom Verstappens fjärde GP-seger under de senaste sex loppen.

Hans rival George Russell körde in i en barriär med tre varv kvar och slutade nia.

Max Verstappen kallar loppet ”galet” och ”riktigt, riktigt surrealistiskt”, enligt BBC.

McLaren-förarna Lando Norris och Oscar Piastri slutade tvåa och trea.