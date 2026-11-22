Det är ingen hemlighet att de två F1-rivalerna Max Verstappen och George Russell inte direkt är vänner privat. Under nattens GP-lopp i Las Vegas blev det tydligt när Russell med tre varv kvar körde in i en barriär.

– Haha, bra gjort, hörs Verstappen kommentera i radio, enligt BBC.

Russell snuddade bara vid barriären och kunde fortsätta loppet utan att en säkerhetsbil behövde sättas in, men tappade flera placeringar och slutade nia. Verstappen vann Las Vegas Grand Prix för tredje gången.