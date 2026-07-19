Ingen högsommarvärme i sikte: ”Blir lite av varje”

Den som hoppas på att veckans högsommarvärme snart ska vara tillbaka kommer bli besviken. Svalt och ostadigt väder väntar de kommande dagarna, enligt SMHI:s prognoser, skriver SvD.

– Nu blir det mer lite av varje. Det kommer vara sol vissa dagar, andra dagar kommer det att passera regn och regnskurar.

Enligt prognosen väntar temperaturer på mellan 15 och 20 grader under perioden.