ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Arkivbild från 2015. (Christine Olsson/TT)
Sommarvädret

Ingen högsommarvärme i sikte: ”Blir lite av varje”

Av Patrik Dahlin
Publicerad:

Den som hoppas på att veckans högsommarvärme snart ska vara tillbaka kommer bli besviken. Svalt och ostadigt väder väntar de kommande dagarna, enligt SMHI:s prognoser, skriver SvD.

– Nu blir det mer lite av varje. Det kommer vara sol vissa dagar, andra dagar kommer det att passera regn och regnskurar.

Enligt prognosen väntar temperaturer på mellan 15 och 20 grader under perioden.

Den 30-gradiga värmen skiftade snabbt till lägre temperaturer
Svenska Dagbladet  · Ofta betalvägg
Gul varning för skyfall i delar av landet under söndagen
Sydsvenskan  · Ofta betalvägg
Annons
Boka hotell i Sverige i sommar — upp till 25% rabatt hos Elite
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
SommarvädretVäderSMHI