Inifrån Europas historiska brytning med USA: ”Finns ingen väg tillbaka”
Europas ledare diskuterar i slutna möten hur unionen ska minska sitt beroende av USA, skriver Wall Street Journal. Trumps hot mot Grönland, krav på kraftigt höjda Natoutgifter och…
The Wall Street Journal
‘There Is No Going Back’: The Inside Story of Europe’s Rupture With America
Trump’s tariffs, threats against Greenland spurred…
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