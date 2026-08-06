Intensiva ryska attacker sprider skräck i hamnen i Odesa

Rök stiger från fartyget Golden Leo, som träffades av en rysk robot utanför Odesa i mitten av juli. Fartyget transporterade spannmål, och sjönk kort efter att ha träffats.

De ryska robotattackerna pressar den ukrainska hamnen i Odesa hårt, rapporterar BBC. När radiokanalen besöker anläggningen är pirerna tomma, och de fartyg som innan kriget låg på kö för att lastas av syns inte till.

Ryssland har kraftigt trappat upp sina attacker mot Ukrainas sjöfart. Enligt den ukrainska hamnmyndigheten träffades civila fartyg 57 gånger och hamninfrastruktur 67 gånger, bara under förra månaden.

Enligt sjöfartstidningen Lloyds list gör det juli till den dödligaste månaden för civil sjöfart hittills under kriget.

Hamnarbetaren Svitlana Haltjenko vittnar för BBC om en lågintensiv skräck bland kollegorna.

– En robot från Krymhalvön når hit på en minut. Om du sitter i en lyftkran behöver du tre och en halv minut på dig för att ta dig ned och komma till ett skyddsrum. Det finns bokstavligen inte tid till det, säger hon.