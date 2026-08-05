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Brandmän släcker eld efter den ryska attackvågen mot Kyiv. (Efrem Lukatsky /AP/TT / AP)
Ryska invasionenStriderna

Inga robotar sköts ner i natt: ”Varken överraskande eller bra”

Av Hedda Hallsenius
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Ukraina lyckades inte skjuta ner en enda rysk robot under nattens stora attackvåg mot Kyiv, då minst 17 personer dödades. Det uppger landets luftförsvar enligt TT.

– Det är varken överraskande eller bra, säger militärexperten Joakim Paasikivi till nyhetsbyrån.

Han påpekar dock att Ukraina skulle kunna undanhålla information medvetet, för att understryka behovet av mer luftvärn.

Paasikivi: ”Det är en besvärlig situation för Ukraina”
TT
29 personer skadades i attacken
kyivindependent.com
Zelenskyj efter attacken: Vi hade räddat liv med rätt luftvärnssystem
BBC
Ryssland har tagit emot 120 robotar från Nordkorea, enligt ukrainska underrättelseuppgifter
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