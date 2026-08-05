Inga robotar sköts ner i natt: ”Varken överraskande eller bra”
Ukraina lyckades inte skjuta ner en enda rysk robot under nattens stora attackvåg mot Kyiv, då minst 17 personer dödades. Det uppger landets luftförsvar enligt TT.
– Det är varken överraskande eller bra, säger militärexperten Joakim Paasikivi till nyhetsbyrån.
Han påpekar dock att Ukraina skulle kunna undanhålla information medvetet, för att understryka behovet av mer luftvärn.
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