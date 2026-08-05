Inga robotar sköts ner i natt: ”Varken överraskande eller bra”

Brandmän släcker eld efter den ryska attackvågen mot Kyiv.

Ukraina lyckades inte skjuta ner en enda rysk robot under nattens stora attackvåg mot Kyiv, då minst 17 personer dödades. Det uppger landets luftförsvar enligt TT.

– Det är varken överraskande eller bra, säger militärexperten Joakim Paasikivi till nyhetsbyrån.

Han påpekar dock att Ukraina skulle kunna undanhålla information medvetet, för att understryka behovet av mer luftvärn.